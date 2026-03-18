「ここにも、アイドルがいました」 ビジュアルでも人気を集める韓国女子プロの可愛い写真にファンは大喜び！
リ・ハナ（韓国）が自身のインスタグラムを日本語で更新。「ゴルフもプライベートも載せてない写真が多すぎて…」と記すと、「いつかの写真まとめ」の第1弾を投稿した。
【写真】ピンクのショートボブでカメラを見つめるリ・ハナ
1枚目はサクラが満開のゴルフ場で撮った写真。白いミニスカウェアのハナもサクラにスマホを向けて撮影中のようだ。2枚目は前髪を揃えた明るいピンクのショートボブで、じっとカメラを見つめる写真、3枚目はラフィア素材をベースに白いツバとメーカーのロゴが入ったリボンが巻かれたバケットハットを被った自分をグリーン上で自撮りした写真だ。そして「6枚目が今の私です笑」と紹介したのは、ポッコリと太ったミニチュア・シュナウザーの写真だった。ハナは最後に「#髪型変えすぎ！」としていたが、投稿を見た日韓のファンは「ヤバっ！可愛いー！」「本気で美しすぎる」「あなたは花とよくお似合いだ」「ここにも、アイドルがいました」など、写真を大絶賛していた。ハナは2021年6月にプロテスト合格。20-21年のステップ・アップ・ツアーでは賞金ランキング第1位に輝き、23年には「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」でツアー初優勝を飾っている。昨シーズンはレギュラーツアー29試合に参戦し、18試合で予選を通過したがトップ10に入ることは無かった。メルセデス・ランキングは94位でシード権を喪失。ファイナルQTも103位で終わり、今シーズンはステップ・アップ・ツアーが主戦場となるが、ファンはハナが同ツアーに登場する日を楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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