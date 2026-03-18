＝LOVE瀧脇笙古「タイツは新鮮なアミアミです」美脚際立つ衣装に反響「着こなせるの凄い」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/03/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が3月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカートに網タイツを履いた衣装姿を公開した。
【写真】24歳イコラブメンバー「赤がすごく似合ってる」網タイツで美脚際立つ衣装
瀧脇は「生写真でましたね！タイツは新鮮なアミアミです」とコメント。フリルがふんだんにあしらわれたトップスに裾に薔薇の花の飾りがたくさんついたミニスカートの全身赤のコーディネートに白い網タイツを履き、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「着こなせるの凄い」「スタイル抜群」「赤がすごく似合ってる」「タイツおしゃれすぎる」「最高に可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳イコラブメンバー「赤がすごく似合ってる」網タイツで美脚際立つ衣装
◆瀧脇笙古、ミニスカ×網タイツで美脚スラリ
瀧脇は「生写真でましたね！タイツは新鮮なアミアミです」とコメント。フリルがふんだんにあしらわれたトップスに裾に薔薇の花の飾りがたくさんついたミニスカートの全身赤のコーディネートに白い網タイツを履き、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
◆瀧脇笙古の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「着こなせるの凄い」「スタイル抜群」「赤がすごく似合ってる」「タイツおしゃれすぎる」「最高に可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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