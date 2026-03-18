シンガー・ソングライターのブルーノ・マーズが週末、SNSで話題の的となった。同じくシンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトを批判する投稿に「いいね」したと指摘され、みずから状況を説明する事態となった。



【写真】「いいね」してた？ 思わぬとばっちりの世界的アーティスト

Pop Factionなどによると、13日、テイラーのパフォーマンス映像に「彼女はどうやって有名になったの？アジア人が彼女と同じくらい才能がなかったら、こうはなれないでしょ。白人特権ってほんとやばい」と人種差別的なキャプションが添えられた投稿に、ブルーノが一時「いいね」したという。なお、この投稿はBTSの公式アカウント発と誤って広まったが、グループのページには存在していない。



スクリーンショットが拡散するなか、ブルーノは15日夜、Xにて直接状況を説明した。「テイラーはいつも僕のことを応援してくれて、優しくしてくれてる。愛しかないよ」と投稿。続けて「これらのアプリでは愛を広めよう！」とも呼びかけた。その後、ブルーノは問題の「いいね」を削除したと報じられている。



今回の騒動はブルーノが全米シングルチャートでテイラーに代わり首位に立った後に起きた。ブルーのシングル「アイ・ジャスト・マイト」は1月に1位を獲得し、テイラーがアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」収録の「ザ・フェイト・オブ・オフィーリア」で記録した15週連続首位に終止符を打っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）