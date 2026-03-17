シャオミは、最新Androidスマートフォン「POCO X8 Pro Max」を発売した。価格は12GB＋256GBモデルが7万9980円、12GB＋512GBモデルが8万9980円。

本稿では、POCO X8 Pro Maxのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

POCO X8 Pro Maxの大きさは約162.9×77.9×8.2mm、重さは218g。

ディスプレイは、約6.83インチ1.5K（2772×1280）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最大120Hz。

SIMは、nanoSIM×2またはnano SIM＋eSIMのデュアルSIMに対応する。

また、カメラレンズ周辺には、バックライトを内蔵。通知などに対応する。

バックライト効果設定

カメラ

POCO X8 Pro Maxは、約5000万画素の広角カメラ、約800万画素の超広角カメラを搭載する。フロントカメラは約2000万画素。

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インターフェイス

チップセットはメディアテックの「Dimensity 9500s」。バッテリー容量は8500mAhで、100W急速充電に対応する。おサイフケータイには対応しない。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約162.9×77.9×8.2mm 重さ 約218g リアカメラ 5000万画素広角カメラ（Light Fusion 600イメージセンサー、1/1.95インチ、f/1.5、OIS）800万画素超広角カメラ（f/2.2） フロントカメラ 2000万画素フロントカメラ ディスプレイ 約6.83インチ、1.5K（2772×1280）、有機EL（AMOLED）、リフレッシュレート最大120Hz、ピーク輝度3500ニト バッテリー 8500mAh、100Wハイパーチャージ、最大27Wリバース充電 チップセット MediaTek Dimensity 9500s メモリー/ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB 防水・防塵 IP68 OS Android 16（Xiaomi HyperOS 3） SIM nano SIM+nano SIM／nano SIM+eSIM NFC 対応 FeliCa 非対応 Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0