「弁護士役」が似合う女性俳優ランキング！ 2位「松嶋菜々子」を大差で抑えた1位は？
知的で凛とした雰囲気が求められる弁護士役。落ち着いた立ち居振る舞いに加え、感情を丁寧に表現できる俳優ほど、役柄が引き立ちます。
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「弁護士役が似合う女性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、松嶋菜々子さんです。主演ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）で、国税局の敏腕調査官役を好演しています。
弁護士役としては、初主演作となった1996年放送のNHK連続テレビ小説『ひまわり』で、一人前の弁護士を目指すヒロイン役を演じブレーク。また、2018年放送のスペシャルドラマ『誘拐法廷〜セブンデイズ〜』（テレビ朝日系）では、敏腕弁護士役に挑戦しました。誘拐された娘奪還のため、法律ギリギリラインで奮闘する緊迫した展開が見どころです。
回答者からは「知的でハッキリしてるイメージがあてはまるから」（30代女性／宮城県）、「カッコイイ女優さんは弁護士役も似合うかと」（40代女性／静岡県）、「ズバッと言ってくれそうです」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、天海祐希さんです。主演を務めた2004年放送の『離婚弁護士』、2005年放送の『離婚弁護士II〜ハンサムウーマン〜』（ともにフジテレビ系）で演じた、敏腕弁護士・間宮貴子役がハマり役に。パワフルかつコミカルにチームをけん引し、持ち前の正義感と負けん気の強さで困難に立ち向かう間宮の姿が多くの視聴者の心をつかみました。
また、『合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜』（カンテレ・フジテレビ系／2023年）では、元弁護士の探偵という異色な役柄にも挑戦しています。天海さんは弁護士のほかにも、教師や刑事、シェフ、脳外科医など数々の職業ドラマで活躍。今後どんな主人公を演じるのかにも注目です。
回答コメントでは「凛とした立ち姿と発声に説得力があり、法廷に立つ姿が想像しやすいです」（20代女性／東京都）、「キリっとしたインテリ感がある」（40代男性／岐阜県）、「落ち着いた雰囲気と強さのある声が、弁護士の役柄にぴったりだと思います」（40代男性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「弁護士役が似合う女性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：松嶋菜々子／38票
2位にランクインしたのは、松嶋菜々子さんです。主演ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）で、国税局の敏腕調査官役を好演しています。
回答者からは「知的でハッキリしてるイメージがあてはまるから」（30代女性／宮城県）、「カッコイイ女優さんは弁護士役も似合うかと」（40代女性／静岡県）、「ズバッと言ってくれそうです」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位：天海祐希／214票
1位にランクインしたのは、天海祐希さんです。主演を務めた2004年放送の『離婚弁護士』、2005年放送の『離婚弁護士II〜ハンサムウーマン〜』（ともにフジテレビ系）で演じた、敏腕弁護士・間宮貴子役がハマり役に。パワフルかつコミカルにチームをけん引し、持ち前の正義感と負けん気の強さで困難に立ち向かう間宮の姿が多くの視聴者の心をつかみました。
また、『合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜』（カンテレ・フジテレビ系／2023年）では、元弁護士の探偵という異色な役柄にも挑戦しています。天海さんは弁護士のほかにも、教師や刑事、シェフ、脳外科医など数々の職業ドラマで活躍。今後どんな主人公を演じるのかにも注目です。
回答コメントでは「凛とした立ち姿と発声に説得力があり、法廷に立つ姿が想像しやすいです」（20代女性／東京都）、「キリっとしたインテリ感がある」（40代男性／岐阜県）、「落ち着いた雰囲気と強さのある声が、弁護士の役柄にぴったりだと思います」（40代男性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)