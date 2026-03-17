ディズニー・オン・アイス日本公演事務局が展開する氷の上のミュージカルショー『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』が、2026年7月9日より全国10都市で開催されます。

ミッキーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界を表現。

2026年は日本公演40周年を記念し、世代や時を超えて愛される作品の数々が氷上を彩る特別なショーとなっています。

日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”

チケット先行予約受付開始日時：2026年3月18日(水)10:00〜

チケット価格（税込）：プレミアム席 13,500円 / SS席 9,200〜8,900円 / S席 8,500〜7,900円 他

販売場所：楽天チケット（独占先行販売）

開催地：八戸、東京、名古屋、大阪、横浜、福岡、広島、高松、神戸、船橋の全国10都市

登場作品：『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ライオン・キング』『リトル・マーメイド』『モアナと伝説の海』

※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります。

※2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料です。

世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたエンターテインメントであるディズニー・オン・アイス。

日本では1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来長年にわたり愛され、総公演回数は6,000回を突破しました。

今年の合言葉は「40 Party (フォーティーパーティー)」。

これまでにない氷上の巨大センターステージや、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクションが繰り広げられます。

音・光・映像が融合する圧巻の演出で、40年で進化した圧巻のショー演出を楽しめる公演と言えます。

ミッキーマウスがDJに！15年ぶりのスティッチも登場

今回はミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。

ディズニーの仲間たちが会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。

さらに、ディズニー・オン・アイスには15年ぶりの出演となるスティッチも登場。

フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちにも注目です。

『アナと雪の女王2』の世界が氷上に

エルサやアナ、オラフ、クリストフ、スヴェンたちが登場する『アナと雪の女王2』。

美しい氷の世界が、フィギュアスケートの華麗なパフォーマンスによって目の前に広がります。

魅力的なキャラクターたちが織りなす感動の物語を、氷上のミュージカルとして体感できる演目です。

『ウィッシュ』アーシャとスター

ディズニー創立100周年記念作品『ウィッシュ』もラインナップされています。

アーシャやスターたちが、彩り豊かな衣装とダイナミックな群舞で観客を魅了。

最新作の魔法の世界が、スケートリンクの上で鮮やかに表現されます。

『リトル・マーメイド』アクロバティックなパフォーマンス

アリエルとエリック王子のロマンチックなペアスケーティングが楽しめる『リトル・マーメイド』。

リフトなどのアクロバティックなアクションを交え、海の中の優雅な世界を描き出します。

このほかにも、『ライオン・キング』や『モアナと伝説の海』といった世代を超えて愛される5作品が氷上に集結します。

スケジュール一覧

全国10都市を巡る日本ツアーのスケジュールが発表されています。

7月9日(木)〜7月12日(日)には、FLAT HACHINOHEにて八戸公演を開催。

7月17日(金)〜7月20日(月・祝)には、有明アリーナにて東京公演が行われます。

7月24日(金)〜8月3日(月)は、日本ガイシホールでの名古屋公演。

8月8日(土)〜8月16日(日)には、大阪城ホールにて大阪公演を実施。

8月20日(木)〜8月24日(月)は、横浜アリーナでの横浜公演が予定されています。

8月28日(金)〜8月30日(日)には、マリンメッセ福岡 A館にて福岡公演。

9月4日(金)〜9月6日(日)は、広島グリーンアリーナでの広島公演。

9月11日(金)〜9月13日(日)には、あなぶきアリーナ香川にて高松公演を開催。

9月19日(土)〜9月22日(火・休)は、ワールド記念ホールでの神戸公演。

9月26日(土)〜9月28日(月)には、LaLa arena TOKYO-BAYにて船橋公演が行われ、ツアーを締めくくります。

また、公演によっては毎年大人気のカーテンコール公演など、特典公演も実施される予定です。

公式XとInstagramアカウントでは、限定キャンペーンなども随時発信されます。

日本公演40周年を記念した、特別な氷上のパーティー。

ディズニー・オン・アイス日本公演事務局『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の紹介でした。

(C)Disney

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