ミッキーがDJになって会場を盛り上げる！日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”
ディズニー・オン・アイス日本公演事務局が展開する氷の上のミュージカルショー『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』が、2026年7月9日より全国10都市で開催されます。
ミッキーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界を表現。
2026年は日本公演40周年を記念し、世代や時を超えて愛される作品の数々が氷上を彩る特別なショーとなっています。
日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”
チケット先行予約受付開始日時：2026年3月18日(水)10:00〜
チケット価格（税込）：プレミアム席 13,500円 / SS席 9,200〜8,900円 / S席 8,500〜7,900円 他
販売場所：楽天チケット（独占先行販売）
開催地：八戸、東京、名古屋、大阪、横浜、福岡、広島、高松、神戸、船橋の全国10都市
登場作品：『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ライオン・キング』『リトル・マーメイド』『モアナと伝説の海』
※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります。
※2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料です。
世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたエンターテインメントであるディズニー・オン・アイス。
日本では1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来長年にわたり愛され、総公演回数は6,000回を突破しました。
今年の合言葉は「40 Party (フォーティーパーティー)」。
これまでにない氷上の巨大センターステージや、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクションが繰り広げられます。
音・光・映像が融合する圧巻の演出で、40年で進化した圧巻のショー演出を楽しめる公演と言えます。
ミッキーマウスがDJに！15年ぶりのスティッチも登場
今回はミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。
ディズニーの仲間たちが会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。
さらに、ディズニー・オン・アイスには15年ぶりの出演となるスティッチも登場。
フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちにも注目です。
『アナと雪の女王2』の世界が氷上に
エルサやアナ、オラフ、クリストフ、スヴェンたちが登場する『アナと雪の女王2』。
美しい氷の世界が、フィギュアスケートの華麗なパフォーマンスによって目の前に広がります。
魅力的なキャラクターたちが織りなす感動の物語を、氷上のミュージカルとして体感できる演目です。
『ウィッシュ』アーシャとスター
ディズニー創立100周年記念作品『ウィッシュ』もラインナップされています。
アーシャやスターたちが、彩り豊かな衣装とダイナミックな群舞で観客を魅了。
最新作の魔法の世界が、スケートリンクの上で鮮やかに表現されます。
『リトル・マーメイド』アクロバティックなパフォーマンス
アリエルとエリック王子のロマンチックなペアスケーティングが楽しめる『リトル・マーメイド』。
リフトなどのアクロバティックなアクションを交え、海の中の優雅な世界を描き出します。
このほかにも、『ライオン・キング』や『モアナと伝説の海』といった世代を超えて愛される5作品が氷上に集結します。
スケジュール一覧
全国10都市を巡る日本ツアーのスケジュールが発表されています。
7月9日(木)〜7月12日(日)には、FLAT HACHINOHEにて八戸公演を開催。
7月17日(金)〜7月20日(月・祝)には、有明アリーナにて東京公演が行われます。
7月24日(金)〜8月3日(月)は、日本ガイシホールでの名古屋公演。
8月8日(土)〜8月16日(日)には、大阪城ホールにて大阪公演を実施。
8月20日(木)〜8月24日(月)は、横浜アリーナでの横浜公演が予定されています。
8月28日(金)〜8月30日(日)には、マリンメッセ福岡 A館にて福岡公演。
9月4日(金)〜9月6日(日)は、広島グリーンアリーナでの広島公演。
9月11日(金)〜9月13日(日)には、あなぶきアリーナ香川にて高松公演を開催。
9月19日(土)〜9月22日(火・休)は、ワールド記念ホールでの神戸公演。
9月26日(土)〜9月28日(月)には、LaLa arena TOKYO-BAYにて船橋公演が行われ、ツアーを締めくくります。
また、公演によっては毎年大人気のカーテンコール公演など、特典公演も実施される予定です。
公式XとInstagramアカウントでは、限定キャンペーンなども随時発信されます。
日本公演40周年を記念した、特別な氷上のパーティー。
ディズニー・オン・アイス日本公演事務局『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の紹介でした。
(C)Disney
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