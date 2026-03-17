山田裕貴「日アカ」でSixTONES松村北斗＆森本慎太郎からツッコまれた行動告白「俺だって俳優になりたい」
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の山田裕貴が、3月16日放送の「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」で、出席者に番組オリジナルステッカーを配布した思い出を振り返った。
【写真】山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカー配布する様子
以前の放送で、同イベントの会場で番組オリジナルステッカー「勇者の証」を200枚配って番組を宣伝するミッションが課せられていた山田。この日の放送では、イベント中に「勇者の証」を出席者に配った時の思い出を回想。SixTONESの松村北斗には「山田さんこういうことやる場じゃないですよ」と冷静に言われたと明かし、森本慎太郎からは「何やってるのこれ？」とツッコまれたと語っていた。
また「勇者の証」を配っている最中に山田は「俺は何をやっているんだ？」「俺こんな豪華な映画人いる中ピエロになるの？」と思ったという。そして、俳優の佐藤二朗からも「何やってるの、裕貴は？」と言われ、後ろを振り返ると映画「国宝」チームがいたと告白。その瞬間、山田は「勇者の証」をポケットにしまったといい「李（相日）監督いて、吉沢亮いて、横浜流星もいて。あっちはあんなシュッと立っているのに『何で俺はステッカーを配っているんだ』と思って。俺だって俳優になりたい！何なんだこの番組は！」と悔しさを滲ませながら叫んでいた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカー配布する様子
◆SixTONES松村北斗＆森本慎太郎が山田裕貴にツッコミ
以前の放送で、同イベントの会場で番組オリジナルステッカー「勇者の証」を200枚配って番組を宣伝するミッションが課せられていた山田。この日の放送では、イベント中に「勇者の証」を出席者に配った時の思い出を回想。SixTONESの松村北斗には「山田さんこういうことやる場じゃないですよ」と冷静に言われたと明かし、森本慎太郎からは「何やってるのこれ？」とツッコまれたと語っていた。
◆山田裕貴「国宝」チームと対面し「俺だって俳優になりたい！」
また「勇者の証」を配っている最中に山田は「俺は何をやっているんだ？」「俺こんな豪華な映画人いる中ピエロになるの？」と思ったという。そして、俳優の佐藤二朗からも「何やってるの、裕貴は？」と言われ、後ろを振り返ると映画「国宝」チームがいたと告白。その瞬間、山田は「勇者の証」をポケットにしまったといい「李（相日）監督いて、吉沢亮いて、横浜流星もいて。あっちはあんなシュッと立っているのに『何で俺はステッカーを配っているんだ』と思って。俺だって俳優になりたい！何なんだこの番組は！」と悔しさを滲ませながら叫んでいた。（modelpress編集部）
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