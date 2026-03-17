千鳥ノブ、「当たり前じゃねーからな！」世界的ソムリエ登場→滝行＆火渡り体験『相席食堂』
きょう17日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）には世界的なソムリエが登場。MCの千鳥・ノブが「当たり前じゃねーからな！」とツッコむ展開が続出する。
【動画】「こんなロケは当たり前じゃない」…相席食堂に登場した世界的ソムリエ
神奈川県南足柄市にやって来たのは、ソムリエの田崎真也氏。ソムリエの世界大会で日本人初となる優勝の栄冠を手にした、日本ソムリエ界の第一人者だ。
そんな世界のソムリエが、まるでレギュラー番組のオープニングのように「ソムリエの田崎真也です」と、当たり前のようなテンションで現れたことに千鳥はびっくり。「当たり前じゃねーからな！」とノブがツッコむ。
まずは、92歳の女性が１人で営むシブい町中華でラーメンを味わい、腹ごしらえ。地元の人に教えてもらった名所の夕日の滝を訪れると、崖の下から当たり前のように仙人が現れる。意外な登場の仕方に、思わず「当たり前じゃねーからな！」とツッコむノブ。滝行歴40年の仙人のもとには、今も多くの修行者が集まるという。そんな仙人に、半ば強引に着替えさせられ、滝行の滝へ。「マジで無理です」と拒否する田崎氏は仙人に導かれ、ミスト滝行を体験する（!?）。
滝行を無事に終えた田崎氏。すると、仙人は「歯医者の予約がある」と告げ、去ってしまう。修行歴20年の弟子が引き継ぎ、火渡りを準備。大きな炎が立ち上る中、当たり前のように炎の上を勢いよく歩く田崎氏。「当たり前じゃねーからな！」と千鳥のツッコミがさく裂する。
最後は、元教え子の店を訪れ、ワインをテイスティング。厳しいプロの顔で饒舌に語るさすがのウンチクには千鳥も舌を巻く。
【動画】「こんなロケは当たり前じゃない」…相席食堂に登場した世界的ソムリエ
神奈川県南足柄市にやって来たのは、ソムリエの田崎真也氏。ソムリエの世界大会で日本人初となる優勝の栄冠を手にした、日本ソムリエ界の第一人者だ。
そんな世界のソムリエが、まるでレギュラー番組のオープニングのように「ソムリエの田崎真也です」と、当たり前のようなテンションで現れたことに千鳥はびっくり。「当たり前じゃねーからな！」とノブがツッコむ。
滝行を無事に終えた田崎氏。すると、仙人は「歯医者の予約がある」と告げ、去ってしまう。修行歴20年の弟子が引き継ぎ、火渡りを準備。大きな炎が立ち上る中、当たり前のように炎の上を勢いよく歩く田崎氏。「当たり前じゃねーからな！」と千鳥のツッコミがさく裂する。
最後は、元教え子の店を訪れ、ワインをテイスティング。厳しいプロの顔で饒舌に語るさすがのウンチクには千鳥も舌を巻く。