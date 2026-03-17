日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演する気象予報士の蓬莱大介氏（43）が、今月27日をもって卒業することを17日の番組で発表した。

「『ミヤネ屋』は9月末で終了するんですけど、私一足早く3月27日でこの番組を離れることとなりました」と報告。「2011年から宮根さんとの打ち合わせなしの掛け合いの天気予報、15年させてもらいました。いろんな気象災害も経験したのでそれを次の番組に生かそうかなと思っています」と話した。

蓬莱氏は、今月30日に読売テレビでスタートする朝の情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜前5・00）に出演することが既に発表されている。

MCの宮根誠司が「読売テレビが朝の番組を新しく始めるというので、蓬莱さんと…司会は西山（耕平）ディレクターがやるというので、力を入れるというか引き抜きというか裏切りというか」といじりながら説明すると、蓬莱氏は「育ててもらったので次のステージに」とニッコリ。

宮根がさらに「関西の裏番組の事情を分析したんですけど、（テッパン…は）3カ月で終わるんで6月末で戻ってきます」とジョークを口にすると、蓬莱氏は「何でやねん！嫌ですよ、そんなの。勘弁してください」と笑いながら突っ込んでいた。

蓬莱氏は2011年4月から「ミヤネ屋」に出演している。