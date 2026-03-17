TGC KIDS フェス実行委員会は、2026年7月28日（火）にZepp Haneda (TOKYO)にて『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF（以下、TGC KIDS フェス 2026）』の開催を発表した。

『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』

『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』が、2026年7月28日にZepp Haneda（TOKYO）にて開催される。

今回のキービジュアルは、ポップなタッチと鮮やかな色彩が特徴で、自身の“好き”をキャラクターデザインとしてSNSで発信している人気イラストレーター・DAFが手がけた。制作にあたりDAFは「会場に来た子どもたちのワクワクした気持ちをさらに盛り上げられるよう、カラフルでキャッチーなイラストに仕上げました。思い出に残る楽しいイベントになりますように」とコメントしている。

KIDSたちの“好き”を詰め込んだ、ポップで夏らしいビジュアルに仕上がっている。

豪華出演者第一弾解禁

最新のキッズトレンドを牽引する人気モデルやゲストの出演が続々と決定した。

MCには、SNS総フォロワー数400万人超を誇る原宿クリエイターアイドル・竹下☆ぱらだいすが登場。ゲストには、若者からの認知度100％とも称される“原宿のプリンセス”しなこをはじめ、ギャル雑誌「egg」の妹メディアとして誕生した小学生向けギャルメディアからKOGYARU、さらに2025年10月にデビューした小学生メンバーによる5人組プリンセスアイドルグループで、同世代の憧れとして注目を集めるひめらぶの出演が決定した。

また、「TGC KIDS フェス 公式YouTube」でのライブ配信も実施予定。会場の熱気と盛り上がりを全国へ届ける。

TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリスも開催

全国約407店舗のこども写真館を展開する株式会社スタジオアリスと共同で、「TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリス」も同時開催することが決定した。

【TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリス 概要】

●親子でのエントリーが可能

今回はキッズモデルだけでなく、ファミリーでランウェイを歩くことができる「ファミリー部門」も設置する。

●スタジオアリス賞

選出されたモデルには、「スタジオアリス専属モデル」として全国の広告などで活躍できるチャンスが与えられる。

●2次審査は“笑顔のプロ”が撮影

2次審査は、全国のスタジオアリス店舗にてスタジオ撮影による審査を実施。プロの撮影によって審査が行われる。

エントリー方法：TGC KIDS オーディション LINE公式アカウントより友達を追加して必要事項を記入

エントリー期間：2026年3月17日（火）〜 2026年4月30日（木）

応募条件：2026年4月1日時点で3〜11歳までのお子さま（およびそのご家族）

応募サイト：https://page.line.me/229snikb

公式サイト：https://tgckidsaudition.com/2026

合格者特典：『TGC KIDS フェス 2026』ステージ出演、スタジオアリス広告モデルへのチャンス

＜オーディションに関するお問い合わせ先＞

『TGC KIDSオーディション 2026 supported byスタジオアリス』サイト内“CONTACT”よりお問い合わせください。

イベント概要

【 TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF 】

●日時

2026年7月28日(火) ※2部制

1部 開場10:00 / 開演11:00 / 終演13:00（予定）

2部 開場14:30 / 開演15:30 / 終演17:30（予定）

●開催地

Zepp Haneda (TOKYO)（東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H）

●チケット

2026年3月17日(火)より先行販売開始！

【SS席】先行 6,500円 （税込）/ 一般 7,000円（税込） ※別途ドリンク代600円

【A席】 先行 5,000円 （税込）/ 一般 5,500円（税込） ※別途ドリンク代600円

公式LINE先行（先着：2026年03月17日（火）18:00 〜 03月31日（火）23:59

公式SNS先行（先着：2026年04月01日（水）18:00 〜 04月14日（火）23:59

一般販売（先着：2026年04月15日（水）18:00〜

※売り切れ次第終了

※3歳以上はチケットが必要です。

＜チケットに関するお問い合わせ＞

BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）

●ゲスト

KOGYARU、しなこ、ひめらぶ 他 ※50音順

●MC

竹下☆ぱらだいす

●公式サイト

『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』公式サイト