愛知県名古屋市・栄に誕生する「TOHOシネマズ 名古屋栄」の開業日が6月11日に決定し、あわせて導入される設備が発表された。

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本劇場は、「ザ・ランドマーク名古屋栄」内に全10スクリーン1,655席を備えて開業する新たな映画館。

TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアター「プレミアムシアター」が東海エリア初導入されるほか、同じく東海エリア初導入となる「轟音シアター」も備える。「プレミアムシアター」では、左右の壁いっぱいに拡大された巨大スクリーン（プレミアムラージフォーマット）、シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズした良質な音響（プレミアムサウンド）、プライベート空間が確保された広々とした座席（プレミアムシート）を兼ね備えている。

一方の「轟音シアター」は、「音の体感・迫力あるサウンド」を意識したシアター。スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の1.5倍～2倍のパワーを発揮するアイソバリック方式を採用したサブウーハーをスクリーンの前に設置し、空気を震わせる体感型サウンド・シアターを実現する。

さらに、栄エリア初導入となる「IMAXシアター（IMAXレーザー）」も完備。革新的な4Kレーザー投影システムで映し出される鮮明な映像と、最新の12chサウンドシステムによるパワフルな高品質サウンドを備え、かつてない臨場感を味わうことができる。

また座席には、プライベート空間を確保した特別席「プレミア ラグジュアリー シート」「プレミア ボックス シート」も用意。「プレミア ラグジュアリー シート」（追加料金＋3,000円）は、SCREEN8の視界を遮るものがない専用エリアに8席設置される。柔らかい革張りのリクライニングシートを採用し、体が包まれる様な座り心地を体感できる。「プレミア ボックス シート」（追加料金＋1,000円）は、座席と座席の間に仕切りを設けたシートで、長時間の鑑賞でも疲れやストレスを感じさせないレザーシートとなっている。

「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、最新設備の導入はもちろん、様々なジャンルの映画作品や、コンサートや演劇、スポーツのライブビューイングなど、バラエティに富んだ上映ラインナップを展開していく予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）