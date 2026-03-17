『葬送のフリーレン』キレ顔のフェルン話題 原作漫画ページに「確定申告を終えたときのわい」
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第8話「立派な最期」（通算36話）が先日、日本テレビ系で放送された。フェルン＆メトーデVS魔族との戦闘シーンが展開されると、公式Ｘでは放送後に原作漫画のページが公開された。
【画像】キレ顔のフェルン！公開された『葬送のフリーレン』原作漫画ページ
第36話では、強敵“神技のレヴォルテ”を前にシュタルクとゲナウが“共闘”。シュタルクの斧による攻撃、ゲナウの“黒金の翼を操る魔法＜ディガドナハト＞、四刀流のレヴォルテの剣撃がぶつかり合う、凄まじいバトルアクションシーンが展開された。
一方、フリーレン、フェルン、メトーデも、レヴォルテの配下・ゾリーダ、ヘモンと激突。中でも、これまでベールに包まれてきたメトーデのバトルシーンが描かれた。
放送終了後に戦闘シーンが描かれた原作漫画のページが公開され、フェルンの「二度とこんなきつい戦いはしたくないです」と、ややキレ顔のフェルンの姿が。これにネット上では「確定申告を終えたときのわい」「敵倒してクールな感じのフェルンめっちゃかっこいい！」「フェルンちょっと怒ってたよね かわいい」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】キレ顔のフェルン！公開された『葬送のフリーレン』原作漫画ページ
第36話では、強敵“神技のレヴォルテ”を前にシュタルクとゲナウが“共闘”。シュタルクの斧による攻撃、ゲナウの“黒金の翼を操る魔法＜ディガドナハト＞、四刀流のレヴォルテの剣撃がぶつかり合う、凄まじいバトルアクションシーンが展開された。
放送終了後に戦闘シーンが描かれた原作漫画のページが公開され、フェルンの「二度とこんなきつい戦いはしたくないです」と、ややキレ顔のフェルンの姿が。これにネット上では「確定申告を終えたときのわい」「敵倒してクールな感じのフェルンめっちゃかっこいい！」「フェルンちょっと怒ってたよね かわいい」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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