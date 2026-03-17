普段は兄貴分の猫さんの言うことを聞いて行動している妹分の猫さん。そんな毎日にちょっぴり文句が溜まっていたのか、"まさかの仕返し"を行ったそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.7万回以上表示を突破！コメント欄には「地味～な復讐って笑っちゃいますね～」「にゃんてことするにゃ……って言ってる」といった声が寄せられています。

【動画：『日頃の恨み？』リモコンが置いてある『机の上にいた猫』→下でくつろいでいた猫に…爆笑の展開】

日頃の恨みは恐るべし

Xアカウント「ぽんた師匠」に投稿されたのは、兄貴分の猫「ぽんた」くんと妹分の猫「めい」ちゃんがくつろいでいる日の1コマ。この日、ぽんたくんは床で、めいちゃんは低めの机の上でのんびり過ごしていたといいます。

飼い主さんいわく、普段めいちゃんはぽんたくんの言うことを聞いて行動し、軽いウザ絡みにも対応しているそう。そうした日々の小さな出来事が積み重なり、少しイタズラをしたくなったのでしょう。床でくつろぐぽんたくんのお腹に、机の上からリモコンを落としてぶつけたそうです。これは人間でも地味に痛いやつですね…。

急にリモコンをぶつけられたぽんたくんは、もちろんビックリ！何が起こったか分からず起き上がりましたが、すぐに犯人を特定したようです。めいちゃんが自分にイタズラをしたと分かったぽんたくんは、鬼の形相でめいちゃんを睨んでいたといいます。睨みたくなるぽんたくんの気持ち、ちょっと分かります…！

その後、ぽんたくんは何もやり返さずにその場を去っていったそう。めいちゃんのことが大好きだからウザ絡みしても、イタズラにやり返したりしない優しいぽんたくんなのでした。

地味～な嫌がらせにX民も爆笑

まさかの仕返しする様子を見たX民からは「めいちゃん地味な攻撃。ジャブのように効いてくる」「なにすんねん！！！みたいに見てる」「ぽんたたんのお顔が、、面白い」「めいちゃんグッジョブ」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ぽんた師匠」では、ぽんたくん・めいちゃんの愛らしくて癒やされる姿が多数投稿されており、見ているだけでホッコリしますよ。

ぽんたくん、めいちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ぽんた師匠」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。