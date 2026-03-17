「不倫を目撃した社員を退職に追い込み」上司同士が不倫、一方で若手の社内恋愛は許さない地獄の職場

職場に不倫カップルがいて、しかも周囲にもバレてるとなれば、面倒くさいことこの上ない。

投稿を寄せた50代女性は空港ラウンジで働いているが、想像以上にドロドロとした内情を明かしてくれた。（文：長田コウ）

部下をスパイにして「社員の動向を観察している」

女性の職場では、上司同士が不倫に耽っている。自分たちが公私混同の極致にいるにもかかわらず、部下には異常に厳しいという。

「自分たちのことを棚にあげて、若い社員の社内恋愛にいちゃもんをつけ、優秀な彼らが退職しました」

自分たちの不倫という不法行為をしておいて、若手の真っ当な恋愛は禁止となれば、現場の士気はだだ下がりだ。それだけで終わらなかった。

「不倫目撃の社員を退職に追い込んだり。いろいろ終わっています。職員内にコミュニケーションクラッシャーがいるのに、そいつをスパイにして、社員の動向を観察しているその上司」

もはや空港ラウンジというより、質の悪い監視社会だ。そんなギスギスした空気は、当然ながら「接客」という形でお客にも伝わってしまう。

「このラウンジの社員は笑顔がないと言われたことがあり、さらに売り上げも低迷中です」

これでは救いようがない。早めに見切りをつけて、別の地で働く方が精神衛生上良いのかもしれない。

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