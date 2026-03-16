セブン-イレブンの商品そっくりなぬいぐるみやポーチなどがゲット出来るHappy くじ『セブン-イレブン』が発売中。3月12日(木)、松村沙友理さんをゲストに迎え、発表会が開催されました。

発表会の冒頭では、Happy くじ『セブン-イレブン』の開発担当である、株式会社セブン-イレブンジャパン商品本部 グロサリー商品開発部 雑貨・出版 チーフマーチャンダイザー笹川徹さん、エキスパート矢崎剛さん、株式会社サニーサイドアップ 山畑咲さんが企画について説明。山畑さんは「くじを引いていただいたお客様に、ある意味“本物”のセブン-イレブン商品の魅力を改めて知ってもらいたいという熱い想いで企画しました」とコメント。「LAST 賞のふんわりちぎりパンクッションは、焼き色やクッションの触り心地などの再現性にこだわりました」と、実物を抱えての説明も。

発表会には、⻩色のワンピースを身に纏った松村さんが登壇。出産後初のイベント出演となった松村さんは MC からの祝辞を受けると、「さゆりんご、ままりんごになりました〜!」と笑顔全開。

今回のくじの目玉の1つでもある「BIG!ぬいぐるみからあげ棒」について松村さんは、「乃木坂 46 時代にからあげ姉妹というユニットを生田絵梨花ちゃんと組んでいたのと、本当にプライベートでからあげが大好きで、セブン-イレブンさんに行くといつもからあげ棒を買っています」と回答。「こんなに大きいからあげ棒を持ったのは人生で初めて!このサイズを食べられたら幸せだろうな、このサイズでも余裕でペロリです」とコメント。からあげがそれぞれ取り外せるギミックについても「小顔効果もありそう！」と喜びを滲ませました。

また、セブンプレミアム ゴールドシリーズのブランケットにのリアルさにも注目し、「間違えて食べちゃいますね!100 枚お願いします!」と裏面の本物そっくりのデザインに驚きを隠せない様子。

実際にくじを引いてみると、C賞の「パンポーチ」を引き当て！6種類の商品からお気に入りを問われると、「バタースコッチ、メロンパンまで色々な種類が再現されていてすごい!でも、私は関⻄出身なので、もちもち食感お好み焼きパンが大好きなんです!」と大興奮の様子でした。全国のセブン-イレブンで展開中のHappyくじ（一回850円）、見かけたらぜひチャレンジして！

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