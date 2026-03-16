確定申告を「3月16日」に滑り込みで提出しました。還付金の振り込みはいつになりますか？

3月16日に確定申告をしたら還付金はいつごろ振り込まれる？

国税庁によると、還付金の振り込みにはおおむね1ヶ月～1ヶ月半ほどかかるということです。つまり、今回のケースのように3月16日に申告した場合は、早ければ4月上旬、遅い場合は4月下旬ごろに入金されるケースが考えられるでしょう。

1ヶ月～1ヶ月半ほどかかる理由は、2月から3月にかけて確定申告を行う人が集中するためです。税務署には大量の申告書が提出され、内容確認や審査などの処理を順番に進める必要があります。そのため、還付金の支払いまで一定の期間が必要になるのです。

なお、e-Tax（電子申告）を利用した場合は比較的早く、おおむね3週間程度で処理されるようです。ただし、申告内容の修正がある、別途書類の提出が必要、2月から3月の繁忙期に提出した場合などは、通常より時間がかかる可能性があります。

確定申告の期限付近は処理が混み合うため、振り込みまで1ヶ月以上かかることも想定されます。振り込みが遅いと感じても、まずは目安の期間を参考に落ち着いて待つことが大切です。



還付金を受け取る方法

国税庁によると、確定申告による還付金は、金融機関の口座などへの振り込みまたは郵便局などでの受け取りの2つの方法で受け取りが可能です。

金融機関の口座に直接振り込んでもらうためには、申告書に口座情報を記載します。そうすると、還付金が自動的に指定口座へ入金されます。窓口に行く必要がないため、金融機関に行く時間がない方は、この方法がよいでしょう。

振込先として指定できるのは、原則として、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合などの預金口座です。ゆうちょ銀行の口座も利用できます。ただし、一部のインターネット専用銀行では還付金の振り込みに対応していない場合があるため、事前に確認しておきましょう。

また、口座名義は申告者本人の氏名のみの口座でなければいけません。店名や事務所名などが含まれている場合は振り込みできないため、申告書に記載する際は注意しましょう。



還付金が振り込まれないときの対処法

確定申告を終えても、すぐに還付金が入金されるわけではありません。前述した通り、還付金の振り込みには、おおむね1ヶ月～1ヶ月半程度はかかるでしょう。

もし、目安の期間である1ヶ月～1ヶ月半を過ぎても振り込みが確認できない場合は、申告書を提出した税務署へ問い合わせてみましょう。問い合わせる際は、申告した日付や氏名などを伝えると、状況を確認してもらいやすくなります。



確定申告を3月16日に提出した場合、還付金が振り込まれるまでおおむね1ヶ月～1ヶ月半程度かかる可能性がある

確定申告を3月16日に提出した場合、還付金はすぐに振り込まれるわけではなく、おおむね1ヶ月～1ヶ月半ほどかかる傾向にあるようです。確定申告の期間中は申告書の提出が集中する時期であり、税務署では内容の確認や審査などを順番に進める必要があるため、処理に時間がかかりやすくなります。

振り込みまでの目安をあらかじめ知っておくことで、「まだ入金されない」と必要以上に不安になるのを防げるでしょう。もし、申告から1ヶ月半以上経っても振り込みが確認できない場合は、申告書を提出した税務署へ問い合わせて、還付手続きの状況を確認することをおすすめします。



出典

国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q＆A 【税金の還付】 Q41 還付金はどのくらいで還付されるのですか。、Q42 還付金の受取には、どのような方法があるのですか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー