WBC・米国―ドミニカ共和国戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。本塁打2発と6投手による執念の継投を演じ、1点差を守り切った。しかし、最後は微妙な判定で見逃し三振に。ドミニカ共和国のナインは不満を露わにした。

球場が固唾をのんで見守った1球。V候補対決の最後は微妙な判定だった。

2死三塁、フルカウントから剛腕ミラーが投じた8球目の低め変化球をペルドモは自信を持って見逃した。ところが、ストライク判定で試合終了。ペルドモは驚いた表情を浮かべ、ベンチのゲレーロJr.らは両手を広げて抗議の意思を示した。ただ、ドミニカナインの怒りは虚しく、判定は変わらず。よもやの形で敗退が決まった。

直後から勝利した米国の地元メディアでも疑問を呈する声がX上で次々と上がった。

スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が「この試合はこんな終わり方をするべきではない。恥ずべきことだ」と断罪すれば、「ESPN」でレポーターを務めるホルヘ・カスティージョ氏も「素晴らしい試合だったが、ストライク判定による終わり方は最悪だった」と吐き捨てた。

スポーツメディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は「2026年WBC、スポンサーはABS」と投稿。ABSと呼ばれる「自動ボール・ストライク・チャレンジシステム（ロボット審判）」の必要性を訴えるような皮肉をつづった。

試合はV候補同士が1点をめぐる死闘だっただけに、水を差す結末に無念の声が目立った。



（THE ANSWER編集部）