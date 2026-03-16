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元教師のすぎやま氏が、YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」にて、「【新学期】不安な人が春休みにやるべきこと5選」と題した動画を公開した。新学期への不安を抱える学生に向け、春休みのうちに実践できる具体的なアクションと、学校という枠に囚われないためのマインドセットを解説している。



すぎやま氏はまず、1つ目の行動として「教科書・プリントの断捨離」を挙げる。使い終わった教材が机の上に積み上がっていると、「脳がやることが山積みだと錯覚する」という独自の視点を示し、視界の情報を減らして脳のメモリを解放することが重要だと語る。



2つ目は「期待値を下げる」ことである。「クラス替えなんて運」と断言し、良いクラスや優しい先生を過度に期待する「他責思考」が、理想と現実のギャップを生み出し苦しむ原因になると指摘。「たまたま同じ地域、同じ年に生まれた人が偶然集まっているだけ」であり、合わない人がいるのは当然だと割り切るよう促した。



3つ目は「新しい自分をプロデュース」すること。新学期という「節目は人が変われるチャンス」であり、髪型や持ち物を変えるだけでも行動や性格に良い影響を与えるという。「人生の台本を書くのは自分自身」と述べ、自らを変えていく姿勢を勧めている。



4つ目には「生活リズムを整える」ことを挙げる。昼夜逆転の生活は「確実にメンタルやられます」と警告。夜に不安で眠れないのではなく、朝起きないからストレスが蓄積するとし、朝日を浴びてセロトニンを分泌させることが活力を生み出すと説明した。



最後に5つ目として「学校以外の逃げ道をつくる」ことを強調する。中高生は学校が世界のすべてになりがちだが、塾や習い事、フリースクールなど、学校外のコミュニティに居場所を作っておくことが最大のセーフティネットになると結論付けた。自らの手で選択肢を広げ、環境を整えることこそが、新学期の不安を乗り越える最善の策であると言えそうだ。