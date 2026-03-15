U-18日本代表FW葛西夢吹(湘南U-18)が、「苦しくも大事な1年」からの再起を意味する「自分らしい」ゴールを突き刺す

U-18日本代表FW葛西夢吹(湘南U-18)が、「苦しくも大事な1年」からの再起を意味する「自分らしい」ゴールを突き刺す