『クイズ☆正解は一年後』3月に異例の“ネタバレ” 番組Pが告白「全チーム不正解」 SNSで出演者の“解答”を予想する珍現象も
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）などを手がけるプロデューサーの藤井健太郎氏が15日、自身のXを更新。WBC準々決勝で日本がベネズエラに負けたことについて言及した。
【画像】『正解は一年後』でまさかのゲーム製作…ファミコン風なゲーム『あつしの名探偵』のプレイ画像
藤井氏は、敗戦から数分後にXを投稿。「残念。たしか『クイズ☆正解は一年後』での予想も全チーム不正解」と、年末恒例のTBS系『クイズ☆正解は一年後』の事前収録パートでの“解答”から、“不正解”をネタバレした。
この投稿に、「放送楽しみにしてます」「年末の放送でどうやってイジるか楽しみです笑」などのコメントが寄せられているほか、「有吉チームは多分予選落ちって予想してる」など、“不正解のネタバレ”から問題を想像し、出演者の“解答”を予想する珍現象も起こっている。
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藤井氏は、敗戦から数分後にXを投稿。「残念。たしか『クイズ☆正解は一年後』での予想も全チーム不正解」と、年末恒例のTBS系『クイズ☆正解は一年後』の事前収録パートでの“解答”から、“不正解”をネタバレした。
この投稿に、「放送楽しみにしてます」「年末の放送でどうやってイジるか楽しみです笑」などのコメントが寄せられているほか、「有吉チームは多分予選落ちって予想してる」など、“不正解のネタバレ”から問題を想像し、出演者の“解答”を予想する珍現象も起こっている。