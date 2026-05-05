「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）この男が奮起すればスタンドは一気に盛り上がる。今季初めて「２番・ＤＨ」で起用されたオリックス・森友哉が、０−０で迎えた六回１死一塁、小島の初球真っすぐを狙い撃ち。左中間越えへの適時二塁打をブチかまし、勝利を引き寄せた。「ずっと真っすぐで押されていたので、なんとかはじき返そうと思っていた。あっち（左中間）にあの打球が飛ぶのが僕の中ではベスト。（高島の