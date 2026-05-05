5日は「こどもの日」。自慢の父を持つアマチュア球界の選手、マネジャーたちが、少年少女時代の思い出や夢などを振り返り、父への感謝や今後への決意を語った。父から贈られた赤いリストバンドを両腕に着け、背番号25を背負う。さらに1メートル84、85キロと体格も大柄。関学大・新井亮規浩（あきひろ＝4年）の姿は、父である広島・新井監督と重なる。「父との比較は気になりません。父がプロ野球選手で嫌な思いをしたことなど