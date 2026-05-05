スポニチスポニチアネックス

盛岡大付の柳葉一路 俳優の父・柳葉敏郎譲りの表現力でチームをけん引

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 盛岡大付の柳葉一路は、俳優の父譲りの表現力を武器にチームをけん引する
  • 踊る大捜査線」などで知られる柳葉敏郎譲りの表現力で統率
  • 将来は俳優ではなく野球関係の仕事に就くことが夢だという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 小6男児 女児の局部に石詰め込む
  2. 2. グループホーム入居者が行方不明
  3. 3. 家に「デカい蛾」? まさかの正体
  4. 4. たけし 退職代行の増加に私見
  5. 5. TWICEモモ「態度悪い」イベ波紋
  6. 6. 声優・明坂聡美 Xで結婚を報告
  7. 7. 2歳が病院で暴走 遂に被害者出る
  8. 8. 大沢あかね 夫の仲直り券を破棄
  9. 9. パンサー尾形 嫌いな芸人を告白
  10. 10. “存在しない名作ドラマ”を勝手に作って放送　主演は松田好花　きょうテレ東で『架空名作劇場』
  1. 11. ヒカル スピード離婚「形だけ」
  2. 12. ミセス 音漏れ目的の来場に警告
  3. 13. モンハン最新コンテンツを紹介
  4. 14. 人気VTuber とちぎ未来大使就任
  5. 15. 柔道「金」の二宮和弘さん死去
  6. 16. 世界卓球で台湾女子が性的被害
  7. 17. 4500万円と引き換えに社会的な死
  8. 18. 坂上忍「バイキング」前に酒盛り
  9. 19. 日本式弁当いじめ カナダで波紋
  10. 20. 日本代表 鈴木唯人がW杯絶望か
  1. 1. 小6男児 女児の局部に石詰め込む
  2. 2. グループホーム入居者が行方不明
  3. 3. たけし 退職代行の増加に私見
  4. 4. 2歳が病院で暴走 遂に被害者出る
  5. 5. 人気VTuber とちぎ未来大使就任
  6. 6. 息子は父親を…父親は妻を暴行
  7. 7. 家族7人全員殺された 17歳が証言
  8. 8. 「殺すぞ」外国人が立てこもりか
  9. 9. 北海道稚内市でGWに季節外れの雪
  10. 10. おまえのせい 宮内庁幹部が激怒
  1. 11. 温泉旅館 1000万円集めるも破産
  2. 12. JR九州 100円で乗り放題の切符
  3. 13. 立てこもり外国人か 身柄を確保
  4. 14. 夜空に幸せを呼ぶ「月の虹」出現
  5. 15. 高速道路でキャンピングカー横転
  6. 16. 急成長 他の追随許さぬ田所商店
  7. 17. 今こそ「量り売り」の時代に?
  8. 18. 15歳未満の子ども45年連続で減少
  9. 19. 知人を鎌で切りつけ殺害未遂か
  10. 20. 米中央軍 イランに強力な攻撃か
  1. 1. 4500万円と引き換えに社会的な死
  2. 2. 全身の神経に腫瘍 小5で難病判明
  3. 3. GW大渋滞 SAに「彼女を忘れた」
  4. 4. 映画祭 怒りのサメロード開催中
  5. 5. 年下の上司「おっさん使えねー」
  6. 6. 中谷潤人に衝撃事実「化け物」
  7. 7. 「ホワイト化」する闇バイト
  8. 8. 陸自 ドクロや銃のロゴ使用中止
  9. 9. 「撮るな」新幹線に重たい空気
  10. 10. コスパ最高 松のや朝定食を堪能
  1. 11. 練馬&甲府で30度超え 初の真夏日
  2. 12. 人気移住先ランキング TOP3発表
  3. 13. 憲法9条2項で与党内に「隔たり」
  4. 14. 政治家の「謝ったら死ぬ病」実情
  5. 15. 高市首相、防衛装備移転“5類型”撤廃「紛争の防止や日本経済の成長につながる」と意義強調　中東情勢での補正予算編成は「現時点ですぐさま必要とは考えていない」
  6. 16. フィフィ「一切の関係を断った」
  7. 17. くすみカラーのランドセルに賛否
  8. 18. 橋下氏 高市首相は「できない」
  9. 19. 小野田氏 取材は迷惑行為と批判
  10. 20. 2年前に漏洩 BeRealの謎解く闇
  1. 1. G-DRAGON 衣装に黒人蔑視の表現
  2. 2. トランプ氏「障害」指摘する声も
  3. 3. 中国の原発、蒸気発生器から異物
  4. 4. 韓国で「書店ナンパ」が話題に
  5. 5. 米旅客機で乗客が暴行か 拘束
  6. 6. 台湾総統の訪問 政治化されない
  7. 7. 中国 日本は渡航先人気圏外に
  8. 8. 「一念敦煌」石窟芸術展が開催
  9. 9. トランプ氏 過去にも発言否定か
  10. 10. 韓 日本人練習生に出国停止措置
  1. 11. 男性がハンタウイルス感染 台湾
  2. 12. トランプ氏「口外」にした理由
  3. 13. 中国海南省、海洋石油・ガス産業で海洋経済の高度化をけん引
  4. 14. 中国で13の1億トン級油田と26の1000億立方メートルガス田が見つかる―中国メディア
  5. 15. 中国湖南省瀏陽の花火工場で爆発　3人死亡
  6. 16. 中国外務省 東京裁判への見解
  7. 17. 米大統領 ホルムズ海峡通過へ
  8. 18. 日本企業が露原油購入 参考消息
  9. 19. “イラン軍が米軍艦にミサイル命中”報道　米側は否定
  10. 20. トランプ氏 前向きな協議を投稿
  1. 1. 崎陽軒の弁当 鶏肉が小エビに
  2. 2. 東京きらぼし 400億円を返済へ
  3. 3. 平均年収が高い「トップ500社」
  4. 4. 因縁か、信長が大嫌いだった相手
  5. 5. マニアが選ぶゴールドカード4選
  6. 6. 「徹夜できる?」→即内定の返答
  7. 7. イラン革命防衛隊報道官　 イランの規則に違反するいかなる船舶も「武力を用いて停止させる」
  8. 8. 保育士とベビーシッターの年収
  9. 9. 人気移住先ランキング TOP3発表
  10. 10. 久々の海外旅行 悲惨な現実とは
  1. 11. しんぱち食堂 思わぬ弱点が浮上
  2. 12. Uber運転時間の変更はどう対策する？「止まってないといけない」配達員が語る稼働の工夫と整備頻度
  3. 13. 家賃5万円 30代夫婦の決断
  4. 14. 大学入学祝い 自由に使うかは?
  5. 15. ドンキ「1.1万円自転車」が物議
  6. 16. 「GW明けに退職」なぜ起きる?
  7. 17. 露極東のタンカー 愛媛に到着
  8. 18. 廃墟モールに「バナナの苗工場」
  9. 19. 「時の止まった」廃駅の様子解説
  10. 20. 日本の宝飾品市場の現状は
  1. 1. 無料でいいの? Google新LLM評価
  2. 2. 火星の石 ボールペン成分を発見
  3. 3. 便利なLINEのノート機能 解説
  4. 4. 楽天ペイでお得に決済する方法
  5. 5. 柳宗理のカトラリーがSALE価格に
  6. 6. 洋菓子店の倒産 板挟み状態に
  7. 7. 【2026年4月最新】Claude Codeの(クロードコード)新機能まとめ｜デスクトップアプリ刷新・定期タスク自動化・新コマンドまで全部解説！
  8. 8. 【Amazon GW スマイルSale】ロゴス（LOGOS）が最大43%OFFに
  9. 9. 無料で個人サブスクを管理できる「Wallos」、オープンソースでセルフホスト可能
  10. 10. ファミマ・ローソン、高齢者の虚弱を予防
  1. 11. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
  2. 12. THE NORTH FACEが最大45％OFFに
  3. 13. Apple社の製品の進化を一つにまとめた画像
  4. 14. 【Tシャツの似合う身体づくり5】着こなしがワンランクUPする凹凸のある肩
  5. 15. 「ワイモバイルの新料金」は値上げも割引と機能を拡充、寺尾氏が話す理由と狙い
  6. 16. NHK、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」をNHK ONEで全競技・全種目配信。スマホ/TV向けアプリで快適視聴
  7. 17. 氷点下で凍らせずに保冷する三菱電機の冷蔵庫が“解凍までおいしく”進化！
  8. 18. 多様化する映像クリエイターの制作スタイルを訊く『Videographer’s File＜ビデオグラファーズ・ファイル＞』佐藤正樹
  9. 19. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
  10. 20. 【2026年版】祝日・連休完全ガイド！GW・お盆・SW・年末年始を最大化する方法
  1. 1. 柔道「金」の二宮和弘さん死去
  2. 2. 世界卓球で台湾女子が性的被害
  3. 3. 日本代表 鈴木唯人がW杯絶望か
  4. 4. りくりゅう突然発表「素敵すぎ」
  5. 5. 井上尚弥と中谷潤人の試合に感嘆
  6. 6. 韓国サッカー界に大打撃か
  7. 7. 井上中谷戦 PPVの売上30億円以上
  8. 8. 井上尚弥と対戦? 米専門誌が報道
  9. 9. IOC「eスポーツ」の活動を休止
  10. 10. 尚弥に噛みつき…SNS投稿が波紋
  1. 11. マンC監督が自身の去就に言及
  2. 12. 池江璃花子 闘病中の支えの存在
  3. 13. 岡山 SNSに不適切投稿の謝罪文
  4. 14. 木原龍一 フライング号泣の衝撃
  5. 15. 真美子さん長年貫いた服装に異変
  6. 16. G戸郷が今季初先発 5回黒星
  7. 17. 大学駅伝関東推薦校選考会 結果
  8. 18. スネル MLB復帰の可能性も?
  9. 19. 大宮 走行距離で3000円を寄付へ
  10. 20. 天皇賞・春「2センチ差」で勝利
  1. 1. TWICEモモ「態度悪い」イベ波紋
  2. 2. 声優・明坂聡美 Xで結婚を報告
  3. 3. 大沢あかね 夫の仲直り券を破棄
  4. 4. パンサー尾形 嫌いな芸人を告白
  5. 5. “存在しない名作ドラマ”を勝手に作って放送　主演は松田好花　きょうテレ東で『架空名作劇場』
  6. 6. ヒカル スピード離婚「形だけ」
  7. 7. ミセス 音漏れ目的の来場に警告
  8. 8. モンハン最新コンテンツを紹介
  9. 9. 坂上忍「バイキング」前に酒盛り
  10. 10. 日笠陽子 体調不良で出演見送り
  1. 11. 有村架純と同棲し風呂上りも撮影
  2. 12. 「小泉さんかっこいい」翌日釈明
  3. 13. 安住アナ「偏るからテレビ見ろ」
  4. 14. 松居一代「離婚」予言されていた
  5. 15. 渡部建「相席食堂」出演NGの理由
  6. 16. 北川景子 DAIGOとの結婚の決め手
  7. 17. 気象予報士吉田ジョージさん死去
  8. 18. 高橋真麻 原因不明の麻痺で手術
  9. 19. 「新宿DASH」国分を想起する声
  10. 20. 伊集院光の最新ビジュアルに「激ヤセ」「この痩せ方怖い」　体重減量したワケは？本人がラジオで明かす
  1. 1. レス夫婦割合 非常に深刻な現状
  2. 2. 長女にだけ苛立ち…助産師が助言
  3. 3. 業務スーパー リピ確の冷凍食品
  4. 4. 忙しい日に 業スーの冷凍食品
  5. 5. 「凍らせる」発想の美容液が誕生
  6. 6. ピングー サンキューに再び登場
  7. 7. BAMBI WATERのガードル付きリラックスパンツ♡1枚で叶う美ボディ新作
  8. 8. 即買い推奨 しまむらのカーデ
  9. 9. 引越し後150箱を3日で片付け
  10. 10. セリアの「ぷくぷくシール」
  1. 11. 東京ばな奈とディズニースイーツ
  2. 12. ナゲットの数が違う 米で怒号
  3. 13. 春の行楽のお供に！ “おにぎり”をもっと美味しくするアイテムが大集合
  4. 14. 彼の実家が「汚部屋」警告相次ぐ
  5. 15. モラハラ夫 離婚に向け土下座
  6. 16. ポムポムプリンと初コラボ
  7. 17. ダイアンボタニカル ボディミスト新発売♡全身うるおう夏の時短ケア
  8. 18. 「置き配」の過酷な現実を描く
  9. 19. UNIQLO マンガUT第2弾発売へ
  10. 20. 保育士時代の行動に予想外な反応

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得