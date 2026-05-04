タレントの伊集院光さん（58）が2026年5月2日、お笑いコンビ・ダウンタウンの有料配信サービス「DOWNTOWN＋」の生配信に出演した。SNS上では、伊集院さんのビジュアルに対し、「痩せすぎでしょ...」などと驚く声が上がっている。体重が減った理由...人間ドックでダウンタウンの松本人志さん（62）が月に1度行う生配信「LIVE＋」が5月2日に放送され、伊集院さんがゲストで出演。配信終了後、「DOWNTOWN＋」の公式Xアカウントが更新