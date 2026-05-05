◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）戸郷は久しぶりに立った東京Ｄを見渡しながら唇をかみしめ、マウンドを降りた。１―３の５回。２死二塁から鈴木叶に左翼フェンス直撃の適時二塁打、続く内山にも左前適時打を浴び、あっさりと２点を追加された。今季初登板は５回１００球、６安打５失点。初黒星がつき「結果が僕の中で全て。チームが負けているので責任を感じます」と静かに現実を受け止めた。復