高市首相は4日、訪問先のオーストラリアで記者団の取材に応じ、4月に行った防衛装備を輸出する際の規制緩和について、紛争発生の防止に貢献し、日本の防衛産業などの発展によって日本経済の成長にも繋がると、その意義を強調しました。政府は4月に「防衛装備移転三原則」の運用指針を改定し、国産の装備品の輸出を救難、輸送など5類型に限定する規制を撤廃しています。高市首相は、規制緩和に踏み切った理由について、「安全保障環