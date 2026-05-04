夏は紫外線やエアコン、汗拭き後の乾燥など、意外と肌がゆらぎやすい季節。そんな時期にぴったりの新アイテムが『ダイアンボタニカル』から登場します。2026年5月1日(金)より全国発売される「ミルキーミスト」は、顔もからだもこれ1本でうるおいケアができる全身用ボディミスト。忙しい毎日でも手軽に続けられる、やさしい保湿習慣に注目です♡ 顔もからだも1本で完了する時短保湿 「ダイアンボタニカル ミルキ&