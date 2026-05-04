「深海１号」エネルギーステーション。（資料写真、海口＝新華社配信）【新華社海口5月4日】中国海南省はここ数年、独特な地理的条件と資源の優位性を生かし、海洋石油・ガス開発を海洋経済の発展を促進する重要な手段として位置付け、深海への進出と産業チェーンの強化を加速させており、「ブルーエンジン」の原動力が継続的に発揮されている。同省海洋庁が発表した「2025年海南省海洋経済統計公報」によると、同省の海洋経済