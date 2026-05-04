春の行楽に欠かせない食べ物といえば、やっぱり「おにぎり」。中に何を入れるか、どんな大きさや形にするかも自由自在。そんなおにぎりをもっと美味しくするアイテムが大集合です? ふんわりと漂う木の香りがおにぎりをより美味しく日本で長年使われてきた伝統の包装材「経木（きょうぎ）」。通気性や抗菌性、調湿作用に優れたアカマツの木を使った経木は、おにぎりを包んだり、焼き魚の下に敷いても◎。42×12cm 20枚入り \760（信