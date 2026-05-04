【新華社長沙5月4日】中国湖南省瀏陽（りゅうよう）市の花火製造企業「華盛煙花製造燃放」で4日午後4時半過ぎ（日本時間同5時半過ぎ）、爆発があり、同午後7時までに3人の死亡が確認された。負傷者は25人で、うち2人が重症という。現場では今も救援活動が続けられている。同市応急管理局が明らかにした。