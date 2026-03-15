「今日好き」みなつ、美ウエスト際立つセットアップ＆ツインテール姿を披露「女神降臨」「可愛すぎて何回も見ちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が3月14日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが見えるコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美女「スタイル良すぎ」大胆くびれショット
みなつは、お気に入りのグレーのスウェットセットアップを着用した動画を公開。クロップド丈のトップスからは引き締まった美しいウエストがのぞき、ツインテールのヘアスタイルで踊る様子を披露している。
この投稿には「完璧なウエストライン」「ツインテール最高」「スタイル良すぎて憧れる」「セットアップ似合ってる」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「女神降臨」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「スタイル良すぎ」大胆くびれショット
◆みなつ、美ウエスト輝く動画公開
みなつは、お気に入りのグレーのスウェットセットアップを着用した動画を公開。クロップド丈のトップスからは引き締まった美しいウエストがのぞき、ツインテールのヘアスタイルで踊る様子を披露している。
◆みなつの投稿に反響
この投稿には「完璧なウエストライン」「ツインテール最高」「スタイル良すぎて憧れる」「セットアップ似合ってる」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「女神降臨」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
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