6回に4番手・伊藤が逆転3ランを被弾、1試合8失点はWBCチームワースト

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。2度目の大会連覇はならず、6大会連続のベスト4進出を逃した。最後は大谷翔平投手が遊飛に終わり終戦。ナインは呆然とし、ベンチを出られなかった。

痛恨の一発に沈んだ。1点リードの6回、4番手の伊藤大海は連打で無死一、三塁のピンチを招き、アブレイユの右越え3ランを被弾。昨年の沢村賞右腕が、一振りで試合をひっくり返された。8回には5番手・種市篤暉が無死二塁から牽制悪送球。侍ジャパンの1試合8失点はWBCチームワーストだった。

熾烈な打ち合いだった。2-2に追いついた3回1死二、三塁。途中出場の森下翔太が、左腕スアレスから左越えへ一時勝ち越しの1号3ランを放った。3番・鈴木誠也が初回に二盗を試みた際に負傷。右膝の違和感で途中交代となった。2回守備から急きょ中堅に入った25歳が、結果を出した。

1番・大谷翔平はアクーニャJr.の先頭弾を許した初回、右中間へ同点の先頭打者弾を放った。WBC自身初の先頭弾で、大会通算4本目は吉田正尚に並んで日本人最多。1点を追う3回1死二塁では申告敬遠で歩かされたものの、佐藤輝明の同点の右翼線適時二塁打につなげた。しかし、4回1死一、二塁では空振り三振。続く佐藤も空振り三振に倒れ、4回以降はゼロ行進が続いた。

打線は大谷の4回の空振り三振から13者連続アウトに。8回2死から岡本、村上の連打でチャンスを作ったが、得点にはつなげられなかった。

先発の山本由伸は、まさかの立ち上がりだった。初回、先頭・アクーニャJr.に右中間へ先頭打者弾を被弾。同点に追いついた2回にはトーバー、トーレスの2者連続二塁打で勝ち越しを許した。3回も先頭・ガルシアの左中間二塁打を献上したものの、ここから粘った。アラエス、スアレス、トーバーの中軸を3人で片付け、4回69球を投げ、5奪三振1四球、4安打2失点だった。

1次ラウンドでは4連勝で突破。準々決勝でマイアミに乗り込んできたが、侍ジャパンが4強入りを逃したのは第6回大会で初めてだ。早すぎる終戦となった。（Full-Count編集部）