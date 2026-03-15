ミスマガGP・豊田ルナ、アンニュイな表情がたまらない過去最高にシリアスな艶姿♡

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

『FLASH』に豊田ルナが登場！オトナな眼差しで魅惑

「ミスマガジン2019」グランプリに輝き、ウルトラマンシリーズのヒロインとしても人気を誇る豊田ルナが『FLASH』に登場した。

これまでのフレッシュな印象を覆すシリアスかつアンニュイな表情が際立つグラビアを披露。ぐっと大人っぽさを増した彼女の、新たな魅力が凝縮された内容となっている。

【プロフィール】

豊田ルナ（とよだ・るな）

23歳 2002年７月17日生まれ 埼玉県出身 T161

５歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得した。また、2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。

そのほか最新情報は、公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）にて

【クレジット】

豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

【デジタル告知】

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