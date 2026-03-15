◆ＷＢＣ 準々決勝 イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、プエルトリコに快勝し、史上初のベスト４進出を決めた。１６日の準決勝（日本時間１７日）では日本―ベネズエラの勝者と対戦する。

試合は派手に幕を開けた。プエルトリコの１番カストロ（ロッキーズ）が、初回先頭打者アーチを放った。１次Ｒ４試合で本塁打が１本しか生まれていなかったプエルトリコが、いきなりの一発で先制に成功した。

だが強打で１次Ｒを全勝突破したイタリアの勢いは本物だった。その裏に２四球で１死一、二塁とチャンスを作ると、１次Ｒメキシコ戦でＷＢＣ史上初の１試合３発をマークしたパスクアンティノ（ロイヤルズ）が中前に適時打。なおも１死一、二塁でカンゾーン（マリナーズ）とカグリオン（ロイヤルズ）も適時打で続き、３連続適時打で逆転。プエルトリコ先発のＳ・ルーゴ（ロイヤルズ）を１／３回でＫＯした。四球でなお１死満塁とし、ドラシオ（ダイヤモンドバックス）が犠飛で４点目。いきなり打者９人の猛攻をみせた。

プエルトリコが２回に１点を返し、４―２で迎えた４回だ。２死から３連続四球で満塁とし、フィッシャー（ブルワーズ傘下）が右越えに大きな当たり。フェンス上端で跳ね返りそうな軌道だったが、最前列ファンが乗り出してキャッチした。二塁打と判定されて２点を追加した。ドラシオもスライス回転でスタンドにワンバウンドで飛び込むエンタイトル二塁打で続き、さらに２点を追加で８―２と突き放した。

８回、５番手フェスタ（ガーディアンズ）が安打と２四球で無死満塁ピンチを招いた。一ゴロの間に１点を返され、なお１死満塁から暴投でさらに失点。１死二、三塁からＣ・バスケス（無所属）に右前へ２点適時打を許し、６―８の２点差にまで迫られたが、なんとか逃げ切った。

イタリア７人、プエルトリコ８人、両軍合計で投入した投手は１５人。１７四死球もあり、ピッチクロック下でも３時間３２分かかった総力戦はイタリアの勝利で幕を閉じた。ナインはマイアミへ向かい、準決勝に臨む。

前回大会での現役メジャーは６人。今回は１７人（大会登録ロースター発表時点）で約３倍に増加した。日本とは前回大会準々決勝で対戦し、３―９で敗れているが、選手の格は比較にならないほど上がっている。従来のアズーリ（青色）のユニホームと同じように向き合うと、今大会でイタリアに敗れた５チームのように、痛烈なしっぺ返しを食らうことになるだろう。