前田大然がPK＆退場誘発！旗手怜央もフル出場の２位セルティック、４位マザーウェルを３−１逆転撃破！５連覇へ韓国代表選手が２発
現地３月14日に開催されたスコットランドリーグ第30節で、日本代表コンビを擁する２位のセルティックは、４位のマザーウェルとホームで対戦。前田大然と旗手怜央が揃って先発した。
首位のハーツを勝点５差で追うセルティックは、32分にエリジャ・ジャストに被弾。ビハインドを負うも、直後の38分に韓国代表のヤン・ヒョンジュンが同点弾を叩き込み、すぐさま同点に追いつく。
さらに72分、CKから前田がPKを獲得。前々節のレンジャーズ戦では旗手がキッカーを務めたなか、今回はトマーシュ・チュバンチャラがきっちり決め、逆転に成功する。また、前田を倒したエマニュエル・ロンゲロには、レッドカードが提示された。
その後、79分にヤン・ヒョンジュンがもう１点を加え、３−１でタイムアップ。終わってみれば、５連覇を目指すセルティックが快勝した。
なお、５枚の交代カードを使い切ったなか、前田と旗手はフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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首位のハーツを勝点５差で追うセルティックは、32分にエリジャ・ジャストに被弾。ビハインドを負うも、直後の38分に韓国代表のヤン・ヒョンジュンが同点弾を叩き込み、すぐさま同点に追いつく。
さらに72分、CKから前田がPKを獲得。前々節のレンジャーズ戦では旗手がキッカーを務めたなか、今回はトマーシュ・チュバンチャラがきっちり決め、逆転に成功する。また、前田を倒したエマニュエル・ロンゲロには、レッドカードが提示された。
その後、79分にヤン・ヒョンジュンがもう１点を加え、３−１でタイムアップ。終わってみれば、５連覇を目指すセルティックが快勝した。
なお、５枚の交代カードを使い切ったなか、前田と旗手はフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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