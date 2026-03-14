「毎月いろんな雑誌に掲載していただけるなんてすごいことですよね。これも応援してくれる皆さんのおかげです。ありがとうございます！」

3ヵ月前に本誌にてグラビアデビューした穂波あみが今、注目を浴びている。それもそのはず。「ウルトラジャンプ」にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』を連載中の彼女。「美しすぎる漫画家」として話題になり、各方面からオファーが殺到しているという。

「小さいころから注目されることや、写真を撮られることが苦手だったんですが、転職のタイミングで『死ぬまでにやりたいことを全部やろう』と決めました。コミケに出たい、コスプレしてみたいと思ったのが5年前くらいなんですが、そこからまさか自分がランジェリー姿でグラビアをやることになるとは思いもしませんでした。せっかく挑戦させてもらえたからには、今年中に雑誌の表紙を飾ることを目標にしています。ただ、漫画でもグラビアでも表紙になることは簡単ではないと思うので、少しでも成長していけるよう日々精進するのみです」

コスプレイヤーとして、自身の作品でのコスプレ予定はあるのか？

「締切りと格闘しながらの日々なので、まだその予定はありません（笑）」

ほなみあみ

6月10日生まれ 東京都出身 T160・B85W60H92 会社員として働きながらコスプレイヤー、イラストレーターとしても活動。「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』を連載中。昨年、本誌にて初グラビアに挑戦し、話題に。そのほか最新情報は、公式X（@nam_man3）にて

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写真・唐木貴央

スタイリスト・富田育子

ヘアメイク・新井祐美子