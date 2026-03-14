元TBSアナウンサーでフリーの山本里菜（31）が14日、同局ラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）の生出演に遅刻するハプニングがあった。

番組中盤にカップめんを試食するコーナーに、「DA PUMP」のKIMIが挑戦。たどたどしい表現で食リポすると、「とんねるず」木梨憲武が内幕をぶっちゃけた。「何でKIMIが今、食リポしているかというと、今日担当の来る人が、来ないんだって」。KIMIをフォローしつつ、出演予定者の身に起こったトラブルを示唆した。

番組開始から42分すぎ、「どうぞ」という声とともにブースに促されたのが、山本だった。本来、食リポは山本の担当だったようで、憲武から「山本アナ！」と声を掛けられると、「悔しい…」「悲しい…」とつぶやいた。

番組の説明によると、山本は放送開始時間を午前7時からだと勘違いしていたという。一同はお祭りムードになったが、山本は「本当にすみません」と平謝りしていた。急いでいたため、ノーメイクでの登場。憲武は「山本アナ！すっぴん、お前かわいいな。この奥さんかわいい」と、怒りはおろか、興奮していた。

一同からは優しい声を掛けられ、山本はさらに涙した様子。「7時だと勘違いしちゃってて…。のんきに化粧してました」と、涙声で明かした。TBS時代にアシスタントを務めていた番組だけに、痛恨のミス。「ああ〜！もう！悔しい。昨日もずっと楽しみだと思ってて、みんなに会えるのがうれしくて、眠れないなと思ってて」と悔しがっていた。