とんねるず」の木梨憲武（62）が、29日放送のTOKYOMX「おはリナ！」（月〜金曜前7・00）にゲスト出演。新番組をスタートさせた元TBSでフリーアナウンサー山本里菜（30）を祝福した。木梨は30日に2年ぶりのアルバム「木梨ソウル」をリリース。この日は、登場したそばからスタジオの液晶にアルバムの宣伝ポスターを貼り付けるという“らしさ全開”でゲストコーナーがスタートした。TBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（