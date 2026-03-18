元TBSアナウンサーでフリーの山本里菜が3月18日に自身のXを更新。《今日ね、ナンパされたのー！！びっくり！！お姉さんお綺麗で。良かったらこの後お食事どうですか？って！！！！結婚してますってお伝えすると、うそだー！！！！ってめっちゃおっきい声で笑笑面白かった！》と、ナンパされたことを明かした。「山本アナは2017年にTBSに入社し、『サンデージャポン』のアシスタントなどを務め、2023年10月に退社、フリーアナ