山本里菜「承認欲求の塊投稿失礼します」旅行の様子や水着ショットを披露
2025年8月7日 16時30分

元TBSアナの山本里菜がInstagramを更新したと週刊女性PRIMEが伝えた
「承認欲求の塊投稿失礼します」として、旅行の様子を2日連続でポスト
合計24枚の写真をアップし、水着ショットも披露しているとスポーツ紙記者

◆山本里菜がバリ島での旅行の様子を公開