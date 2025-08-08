夏の会食に重宝するのが半袖ジャケット。きちんと感を底上げするならボトムはタイトスカートがおすすめです。8月8日(金)のおすすめコーデをご紹介します。夏の会食は半袖ジャケット×ペンシルで好印象を確約！出典: 美人百花.com今季トレンドの半袖ジャケットなら快適に涼しさときちんと見えを両立できます。ブルーストライプのシャツをインナーに仕込んで、すっきりとしたタイトスカートで知的さもプラスすれば間違いなし。シャー