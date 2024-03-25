フジテレビでフリーアナウンサー大島由香里（４０）が２５日、フジテレビネプリーグ」に出演。セレブ婚を経て昨年、ＴＢＳを退社したフリーアナウンサーにライバル心をモヤした。２０１６年にフィギュアースケーターの小塚崇彦と結婚し、１７年いっぱいでフジを退社した大島は、１９年末に離婚を発表した。この日は元ＴＢＳの山本里菜アナ（２９）と対決の場面があり、「私はですね、お金のある方と結婚して、バイト感