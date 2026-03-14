WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。すでに現地入りして調整しているが、練習に現れた人物に日本人ファンから歓喜の反応が相次いでいる。

侍ジャパン公式Xは日本時間14日に更新し、チームは最終調整を行ったことを報告。合わせてアドバイザーのダルビッシュ有投手も再合流していることを明かし、練習を見守る様子もアップした。

前回大会も世界一に貢献したダルビッシュは手術明けの影響もあり、今大会は選手ではなくアドバイザーの立場で侍ジャパンに参加。井端監督の要望によるもので、2月の宮崎合宿では若手らに惜しみなく技術や経験を落とし込んだ。

そして、3月の東京ラウンドではダルビッシュの背番号11のユニホームをベンチに掲げ、チームは全勝でマイアミの地にやってきた。

今回の再合流が伝えられて以降、X上には「ダル合流きた！！」「ユニは返してもらったかな 一気に侍JAPANの士気が上がるわ！」「心強すぎる」「どれだけ心強いか」「自分のコトもいろいろあるだろうに…ありがたい話だ」「え、マジでマジで嬉しい」との声が上がっている。

ダルビッシュと再び世界一を味わうため、日本はベネズエラとの決戦に挑む。



（THE ANSWER編集部）