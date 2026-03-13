名古屋市のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2026年3月16日（月）から4月30日（木）までの期間限定で、旬のいちごを堪能できる「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を開催しています。ホテル開業10周年を記念した、期間限定のアフタヌーンティーです。

アフタヌーンティーは、旬のいちごをたっぷり使ったスイーツ6種類、セイボリー3種類、スコーン2種類から構成されています。他所ではなかなか見かけない5段スタンドはインパクトがあります。（※写真は2名分）

ドリンクは、マリアージュフレールのお茶を、スタンダードプランなら1杯、ティーセレクションプランなら飲み放題で楽しめます。両プランともに、そのほかの紅茶、コーヒーやソフトドリンクがおかわり自由です。

アフタヌーンスタンドを上から順に紹介します。スタンドの1段目には、いちごと桜のヴェリーヌ、いちごとライムのムース。

甘酸っぱくなめらかな舌触りのいちごとライムのムースの中には、いちごジャムが入っています。あしらわれた薄ピンクのホワイトチョコレートは、まるで桜の花びらのよう。いちごと桜のヴェリーヌは、いちごを閉じ込めたシャンパンのジュレと泡状のいちごのピュレが層になった、さっぱりとしたグラスデザートです。

スタンドの2段目には、いちごのタルトと桜餡バターのクッキーサンド。桜餡バターのクッキーサンドは、桜をかたどったクッキーで、ほんのり塩気のある桜餡のバタークリームをたっぷりサンドした、かわいらしいフォルムの一品です。

タルトの中にはアーモンド風味のフィリングが詰まっており、その上にフランボワーズのジュレ、桜がほのかに香るクリーム、フレッシュないちごがのっています。香ばしくリッチな味わいのタルトと、甘酸っぱいフランボワーズのジュレといちごの相性が抜群です。

スタンドの3段目には、いちごと桜のマカロンと、いちごとレアチーズのムース。

いちごと桜のマカロンは、大きめサイズで、サクッ、ねちっとしたマカロンらしさを存分に味わえます。挟んであるのは、桜の花びらの塩漬けをペーストにしたものを混ぜ込んだクリームです。ほんのりとした塩気がマカロンの甘さを引き立てています。

いちごとレアチーズのムースは、いちごのジュレが入った軽いくちどけのフレッシュいちごのレアチーズムースです。トップには、酸味のある赤すぐりとカットいちごが飾られています。ムースといっしょに食べると口の中に甘酸っぱさが広がります。

スタンドの4段目はセイボリーのプレートで、サルシフィーのスープ、ベリーと生ハムのブリニ、天使海老のマリネ カリフラワームースとコンソメジュレの3種類が載っています。

サルシフィーのスープは、西洋ごぼうを使用したコクのあるクリームスープ。なめらかな舌触りで、滋味あふれる味わいです。天使海老のマリネ カリフラワームースとコンソメジュレは、ムースとジュレが天使海老のぷりっと弾ける食感と濃厚な甘みを引き立てています。

ベリーと生ハムのブリニは、もちもちした食感の小さなパンケーキに、クリームチーズ、生ハム、いちごとラズベリーをのせたもの。甘酸っぱいベリーと生ハムの塩味がよく合います。

スタンド5段目には、ホテル内ベーカリーで焼き上げるスコーン（ミルク／苺）。三角形のスコーンはやや小ぶりで、表面はサクッ、中はしっとりした食感です。

コンディメントは、ゲランドの塩入りのクロテッドクリームとはちみつ。やさしい甘さのスコーンと塩みのあるクロテッドクリームは相性抜群なので、ぜひ試してみてください。

アフタヌーンティーのドリンクは、マリアージュフレールティーセレクションより、スタンダードプランは1杯、ティーセレクションプランは飲み放題で楽しめます。上写真は柑橘や白桃、アプリコットなどの果実の香りでなめらかな味わいの「ボレロ」です。

マリアージュフレールティーセレクションには、マリアージュフレールの代名詞とされる「マルコ ポーロ」や、チョコレートとカラメルが香るアッサム紅茶ブレンド「ウエディング インペリアル」、ミントとベルガモットが香る「カサブランカ」などがそろっています。

どちらのプランでも、コーヒーや紅茶、ハーブティー、ソフトドリンクなどはおかわり自由です。

今回はスペシャルデザート＋スペシャルドリンクのオプション付きプランを利用しました。スペシャルドリンクのシトラススプリングは、カルピス、ピンクグレープフルーツジュース、ピンクレモネードが層になったドリンクで、ストローで混ぜて飲むと、爽やかな甘酸っぱさを楽しめます。

スペシャルデザートは、いちごと桜のミルフィーユパフェです。桜といちごのジュレ、シャンパンジュレに桜のミルクアイスを乗せ、桜色の蝶の形のチュイールで飾って、ミルフィーユ仕立てにしてあります。

ほろ苦いキャラメル風味で硬めのパイにはやさしい甘さのカスタードクリームが挟まれています。濃厚な甘酸っぱさの桜といちごのジュレと、さっぱりとまろやかな桜のミルクアイスのバランスがよく、いろいろな食感と味わいが楽しめる贅沢な一品です。

今回はスペシャルドリンクとスペシャルデザートが付くプランでしたが、スタンダードプランまたはティーセレクションプランに、このスペシャルデザートを単品でつけることもできます。

窓の外にストリングスホテル 名古屋のシンボルである大聖堂が見えるロマンティックな空間で、春だけの贅沢なアフタヌーンティーを楽しんでみてください。11:00から21:30まで利用できるので、ライトアップされた大聖堂を眺めながらのナイトアフタヌーンティーもおすすめです。

開催場所：ニューヨークラウンジ

開催期間：2026年3月16日（月）〜4月30日（木）

営業時間：11:00〜21:30（L.O.20:00） カクテルタイム 17:00〜

詳細は公式サイトの「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」のページで確認できます。

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名称 ストリングスホテル 名古屋

所在地 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト ストリングスホテル 名古屋 桜色のストロベリーアフタヌーンティー

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