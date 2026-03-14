お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が12日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。妻で歌手の森山奈歩（54）が詐欺に遭いそうになったと明かした。

小木は「奈歩が詐欺に遭いそうになった。今の詐欺っていうのがさ、これは本当に注意喚起として言った方がいいんだと思うんだけど」と切り出し、「奈歩が、レコードを買ったんだよね」と語った。

さらに「SNSのなんかでレアなレコードを何枚か買いました。で、銀行で振り込みました。7000いくらです。で、全然来ません。したらメールが返ってきました。メールには、レコードが集められなかったと。送ることができなくなってしまったんで、返金をさせていただきますって」と経緯を説明した。

返金はなぜか「LINE Pay」を指定され「“LINEやってますか？”みたいになって。“LINEの画面を共有したい“って言うわけ。一緒に画面を共有しながらやってくんだけど、LINEの自分の暗証番号を打つ時に、1つ打った時に、なんかいつもと違う反応が出たんだって、数字に。あれ、これ完全に向こう見てるなっての分かったらしいのよ。なんか違うんだって、向こうに乗っ取られている感じの。で、1個押した時点で、“あ、ヤバイ見られてる、暗証番号を向こうに”って思った」という。

相手は、銀行とLINE Payを紐づけしたがっており、イントネーションも日本人ではない感じだったため、怪しいと思った森山は、自身で紐づけしたらまた連絡すると言って電話を切ったという。その後怪しいと思いながらも、紐付けしてからもう1回電話して話したが「怪しいことを言って来るから。もういいや、と。大体、銀行振り込みさせといてLINEで返すなんてもうおかしいじゃんシステムが。で、結局諦めようとして、“もういいです。7000いくらもう諦めます”って言ったら、“7000円じゃありません。もう1万7000円いくらになってますから”って。金額が増えちゃっているの。で、結局増えてるから“何ですか？それ”って、ちょっと言い合いになりながら切ったらしいけどね。でも、それでも普通にまたメールが来て、切る前は1万いくらって言ってたのに、また7000いくらで返金手続きどうですか、みたいな」と語った。

矢作兼は「そもそも送ってこないってところから始まるんだ。最初の7000いくらを得るっていうのが昔の詐欺だよね。物を送らない、ダマされただったよね。そこからもう一回来るんだ。俺たちわからないもんな」と驚いていた。