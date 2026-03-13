この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【寝る前7分だけ】ガチガチのもも・お尻・股関節を伸ばして、むくみも歪みも解消！下半身から身体を整えるストレッチ習慣」という動画を公開しました。この動画では、ベッドの上でもできる約7分間のストレッチを紹介。ガチガチに固まった脚やお尻周りを集中的にほぐし、むくみや体の歪みを解消することを目指します。



プログラムは、仰向けの姿勢から始まります。最初に、片足を上げて裏ももを伸ばすストレッチを行います。手で足先かすねを軽く持ち、膝をゆっくりと伸ばしながら、もも裏に心地よい伸びを感じるのがポイントです。次に、上げた足をそのまま外側に倒して内ももを伸ばします。上半身は正面を向いたまま、足だけを開くように意識します。



続いて、お尻のストレッチに移ります。仰向けのまま片足を抱え、胸にゆっくりと引き寄せます。のが氏は、反動をつけずに気持ちの良いポイントを探すよう解説しています。さらに、両膝を立てた状態から片足をクロスさせて膝を内側に倒し、お尻の外側を伸ばします。



最後は、横向きの姿勢で前ももを伸ばすストレッチです。上の足の足首をつかみ、かかとをお尻に引き寄せます。この時、腰が反らないようにお腹に少し力を入れるのがコツだと説明しています。これらの動きを左右均等に行い、下半身全体をバランス良くほぐしていきます。



のが氏は、続けることで体が整いやすくなるとしています。寝る前の新習慣としてこのストレッチを取り入れ、一日の疲れをリセットしてみてはいかがでしょうか。