東京スカパラダイスオーケストラとB’z・稲葉浩志が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場した。

第646回の今回披露するのは、”戦うように一緒に音楽を作っていく”というコンセプトのもと、楽曲制作から共同で作り上げていくという音楽プロジェクト「VS.シリーズ」の1曲であり、稲葉浩志とのコラボレーションした「Action」だ。

「人生を気楽に、だけど戦うように楽しんでほしい」という想いが込められており、東京スカパラダイスオーケストラが持つパワフルなスカサウンドと、稲葉浩志の圧倒的な歌唱力と表現力が融合した本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけの情熱ほとばしるスペシャルパフォーマンスで一発撮り。

◆ ◆ ◆

◾️東京スカパラダイスオーケストラ コメント

全てに於いて素晴らしい稲葉さんと人生初の「THE FIRST TAKE」。光栄でした。

自分たちの興奮と緊張と高揚感がサウンドに溢れています。

稲葉さん、ミスを反省していらっしゃいますが、僕らはそんな真っ直ぐな稲葉さんに、また改めて胸を打たれています。

また演りましょうね！更なる高みを目指して。

谷中敦

◆ ◆ ◆

◾️稲葉浩志 コメント

人数がこれだけいらっしゃるんで寂しさは軽減されるんですけど、楽しくなってきて私はいままでやったことないところでミスを犯しております。

◆ ◆ ◆