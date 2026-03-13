俳優でフィギュアスケーターの本田望結が公開した最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】本田望結、10kg減が話題の激変ショット

これまでもInstagramで、「え、本人？すげー大人っぽい」「雰囲気すごく変わるけど、これはこれで良い感じ！」と驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が1番やね!!」などの反響を集めたスケートリンクで優雅にポーズを決める動画などを投稿していた本田。

また、21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かし、話題となっていた。

本田望結、公開した最新ショットに反響

2026年3月12日の投稿では、「もうすぐホワイトデーだね」とコメントし、真っ赤な衣装に身を包み、様々な表情を見せた最新ショットを披露した。

この投稿にファンからは、「本当に痩せたよね」「大人な色っぽさがあってキレイ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）