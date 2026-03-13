八代市長が「152キロ走行」で罰金・免停

熊本県八代市の小野泰輔（おの・たいすけ）市長（51）が 、高速道路を時速152キロで走行し 、道路交通法違反の疑いで摘発されていたことが分かりました。

【写真を見る】市長が走行した九州道 宮原SA～八代IC間にあるオービス

市長は責任を取り、自身の給与を減額する条例案を市議会に提出する方針です。

午前8時半 九州自動車道で

八代市によりますと 、小野市長は去年12月18日の午前8時半ごろ 、生活の拠点を持つ熊本市内から登庁するため、自家用車を運転していました。

その際、九州自動車道の下り線、宮原サービスエリアから八代インターチェンジの間を 、法定速度を52キロ上回る、時速152キロで走行し、オービス（速度違反自動取締装置）によって摘発されました。

この違反により、小野市長は3月6日に罰金8万円の略式命令を受けた他、同じく3月10日には90日間の運転免許停止処分を受けました。

元熊本県副知事→衆議院議員→八代市長に初当選

小野市長は「行政の長として非難のそしりを免れず、深く反省している」と謝罪し 、反省の意を形で示すため、自身の給与を4月から2か月間、50％減額する条例案を、3月23日の市議会定例会・閉会日に提出するとしています。

小野市長は、元熊本県副知事で、その後、おととしまで衆議院議員を1期務めました。去年8月に熊本の“第2の都市”八代市の市長選に立候補し現職を破って初当選しています。