Snow Man佐久間大介初単独主演映画『スペシャルズ』ダンスドキュメンタリーSP映像解禁

佐久間大介（Snow Man）初単独主演映画『スペシャルズ』より、スペシャルズのメンバーを演じた5人が真夏の撮影期間のクランクイン前からダンス特訓に励む、ダンスドキュメンタリースペシャル映像が解禁となった。

■ダンス特訓をしつつ次第に絆を深めていく「スペシャルズ」メンバー5人

年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、親分が必ず訪れるダンス大会にチームを組んでの出場を目指す、先の読めないストーリーが展開される本作。

撮影前、まずダンスの練習に取りかかったのは、普段ダンスを踊っていない、椎名桔平、青柳翔、小沢仁志の3人。慣れないダンスに苦戦しながらも、練習中も笑顔が飛び出すなど、楽しみながらひたむきにダンスに向き合う貴重な3人の姿が見て取れる。

およそ1ヵ月にも及ぶダンス初心者3人のレッスンを経て、自身が所属するSnow Man、NCTでハイレベルなダンスを披露している佐久間、中本悠太を迎えた5人での練習が始まると、実際のフォーメーションを確認しながらの練習がスタート。ダンス特訓をしつつ、次第に絆を深めていく5人の姿も。映像には、本作でダンスの振り付けを担当したakane（「バブリーダンス」の仕掛け人で、Netflix映画『This is I』でも振り付けを担当）も登場し、5人の前でダンスを指導する姿も垣間見られる。

劇中では、5人でのダンスシーンだけでなく、それぞれソロで得意（!?）のダンスを披露する場面も登場するが、その本編映像も初公開。映画館で観客の笑い声が湧き起こる、熊城（椎名）のアイドルダンスや、シン（青柳）のフォークダンス、村雨（小沢）の盆踊りが、地下のダンスクラブで披露されるシーンにも注目だ。

撮影も終盤、本作の大きな見せ場となるラストダンスシーンの撮影が迫ると、ダンスの特訓も大詰め。緊張しながらもステージ袖で真剣に振り付けの確認をする姿は、ダンサーそのもの。長いダンス特訓期間を経て、踊りも絆にも磨きがかかった「スペシャルズ」たちのダンスに期待しよう。

そして、映像の最後には、主演の佐久間からメッセージも到着。「この作品は、めちゃめちゃ心がグッと熱くなる映画だなと思います。いろんな方と一緒に観ていただければ、それぞれの受け取り方（映画の印象）が違うと思うので、それをぜひ楽しんでもらいたいなっていうのと、カッコ良いアクションシーン、カッコ良いしコミカルで面白いダンスシーンなどにも、ぜひ注目して観てみてください。ありがとうございます！」と締め括った。

■映画情報

『スペシャルズ』

大ヒット公開中

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

■関連リンク

映画『スペシャルズ』作品サイト

https://eiga-specials.com/